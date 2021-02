Kornwestheim Erste Handball-Kontakte beim Liederkranzfest

Kornwestheim - Heinz Schöttle gilt vielen als Handball-Urgestein des SVK. Als Trainer, Schiri-Beauftragter und schließlich als langjähriger Hallensprecher hat er die Geschehnisse in dem Kornwestheimer Verein über viele Jahre mitgeprägt. Am Samstag wird Heinz Schöttle 80 Jahre alt – was er leider nur in sehr kleinem Kreis begehen kann. „Die große Feier holen wir irgendwann nach“, ist er sicher.