Ein Pott Popcorn fast so groß wie das Kind

Auch Jasmin Mader war seit mindestens zwei Jahren nicht mehr im Kino. Mit dem vierjährigen Ben ist sie an diesem Tag direkt vom Kindergarten hingegangen. „Wir müssen unser Kino unterstützen, damit es uns lange erhalten bleibt“, sagt die junge Mutter. Ihr Sohn ist jung genug, dass er ohne Test oder ähnliches in die Vorstellung darf, sie selbst ist bereits zweimal geimpft. Mit dem Impfbuch in der Hand stehen die beiden im Eingangsbereich und warten auf ihr Popcorn – Ben bekommt an diesem Tag ein extra großes. „Reicht dir das?“, fragt die Mitarbeiterin Patrizia Biedermann, als sie Ben den Eimer überreicht, der fast so groß ist wie der Vierjährige selbst. „Für eine Stunde reicht das schon“, sagt seine Mutter und lacht.