Kornwestheim Erwecken gibt es nur To Go

„Erwecken to go“

Und vielleicht gibt es ja irgendwann auch wieder ein standesgemäßes Hexenerwecken. In diesem Jahr bleibt es bei einer vereinsinternen Veranstaltung, in Kleingruppen, mit Abstand. Zunftmeisterin Katherina Fehmer beschreibt das, was an diesem Dreikönigstag am Vereinsheim im Moldengraben über die Bühne gehen soll, als „Erwecken to go“. Vielleicht die Hälfte der rund 50 Hexen sei vor Ort, es gebe unterm Zeltdach eine kleine Begrüßung von NOL-Präsident Martin Türk – und natürlich die Häs-Abnahme. „Etwas Positives hat das Ganze vielleicht: Den Zwiebelkuchen, den es sonst für unsere Gäste gibt, haben wir diesmal nur für uns“, sagt Fehmer und lacht.