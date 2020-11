Kornwestheim Es braucht Kühlschränke und Parkplätze

Nur müssen die, wenn die Zulassungsmodalitäten irgendwann im kommenden Jahr erledigt sind, auch irgendwie an die Impfwilligen gebracht werden. Und vor allem: Irgendwo. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel sollen 36 sogenannte Impfzentren entstehen – schon im Dezember. Auch in Baden-Württemberg stellt sich nun die Frage, wo denn geeignete Standorte für diese Impfzentren wären. Auf den Kreis- und Kommunalebenen grübelt man ebenfalls bereits.