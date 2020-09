Kornwestheim - Zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung kommt der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am Donnerstag, 24. September, um 18 Uhr, im Festsaal des K zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Stellungnahmen und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Wiesengrund“, der Jahresabschluss der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim 2019 sowie die Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Stadtentwässerung 2018. Des Weiteren werden die Stadträte über die Vergabe von Kanalsanierungsarbeiten für das Jahr 2020 sprechen, die beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung angesiedelt sind, sowie über Mehrkosten für den provisorischen Ausbau einer Haltestelle an der Hohenzollenstraße. In einem Antrag der Fraktion Grüne/Linke geht es um die Bewerbung um einen Radservice-Point, außerdem sprechen die Kommunalpolitiker über das Vorkaufsrecht für ein Grundstück im Moldengraben. Am Ende der Tagesordnung steht der Punkt Bekanntgaben und Verschiedenes.