Für eine weitere von und mit der Kornwestheimer Verwaltung organisierte Impfaktion gibt es noch freie Termine, wie die Stadt nun mitteilt: Termine sind noch für Sonntag, 12. Dezember, auf der städtischen Homepage unter www.kornwestheim.de oder telefonisch unter 0 71 54 / 20 28 021 und unter 0 71 54 / 20 24 44 buchbar. Die Impfaktion finden im Museum im Kleihues-Bau statt. Ausgebucht sind dagegen die Impfangebote am Freitag, 3. Dezember, am Freitag, 11. Dezember, sowie am Wochenende 4. und 5. Dezember.