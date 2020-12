Kornwestheim Es ging nie um den bloßen Wohlfühleffekt

Es sei gelungen, Kultur im K als Marke zu etablieren – sowohl bei Erwachsenen als auch in Sachen Kinderabo. Dabei sei es aber nicht ausschließlich um einen „Wohlfühleffekt“ gegangen. „Es haben nach einer Vorstellung ab und zu Menschen zu mir gesagt: ,Herr Ellrott, das war aber ein schwermütiger Abend.’“ Aber, und das habe er an Kornwestheim stets geschätzt: „Die Leute haben sich auch auf neue Ideen immer eingelassen und sind wieder gekommen.“

Am Ende sei es wohl die Mischung gewesen, die den Erfolg gebracht habe. Denn die Bühne im Theatersaal ermöglicht auch große Musicalproduktionen. „Wir haben immer Programme erstellt, die unseren hohen Ansprüchen genügen“, betont Johannes Ellrott, der die Weihnachtstage und den Jahreswechsel bei seiner Familie in Nürnberg verbringt.

Seinen Blick erweitert hat Johannes Ellrott auch mit seiner zeitweisen Leitung der Musikschule. „Diese zweieinhalb Jahre haben mich wirklich weitergebracht“, sagt der Mann, der als eines seiner ersten Projekte gleich mal das sogenannte „Corporate Design“ überarbeitete und der Musikschule den Slogan „Du und ich und die Musik“ verpasste. Natürlich kam Ellrott dabei auch sein Kulturmanagement-Studium zugute.

Bevor er einst in Kornwestheim loslegte – und noch vor seinem eigentlichen Bewerbungsgespräch –, machte sich Johannes Ellrott ein eigenes Bild von seiner möglichen neuen Wirkungsstätte. Er sah sich das Theaterstück „Licht im Dunkeln“ an, einfach so, als Gast. Aufgrund der Corona-Pandemie war so etwas vor seinem Amtsantritt in Backnang nur schwer realisierbar. „Hallo gesagt habe ich aber schon, habe im Backnanger Bürgerhaus vorbeigeschaut und bin durch die Gassen der Stadt geschlendert“, sagt er.

Dass sein Start angesichts der Pandemie nicht ganz ohne Hindernisse vonstatten gehen wird, sieht Johannes Ellrott gelassen. „Ich war noch nie ein Mensch, der den Kopf in den Sand gesteckt hat“, sagt er – um nachzuschieben: „Man muss auf einen Turm klettern und Ausschau halten.“ Und vielleicht erspäht der 32-Jährige dann auch in Backnang Menschen, wie er sie in Kornwestheim kennengelernt hat – die in Corona-Zeiten zu ihm sagen. „Herr Ellrott, egal, was stattfindet, reservieren Sei mir überall einen Platz.“