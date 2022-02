Kornwestheim Es nimmt kein Ende mit den Baustellen

Der Alte Markt

Auch am Alten Markt wird bereits gearbeitet, seit August 2020, um genau zu sein. Bis Anfang April sollen die Brückenbauarbeiten final abgeschlossen werden.

Die Bahn, die die Erneuerung der Eisenbahnbrücke verantwortet, ist hier spät dran, auch weil sich Pläne für die Neugestaltung der Flächen westlich der Brücke, in die die Stadt eingebunden ist, noch einmal änderten. Bis Ende Mai soll der Straßenraum am Alten Markt neu geordnet sein. Dann endet eine der Baustellen, die die Kornwestheimer derzeit – neben dem Umbau der B27-a-Knotenpunkte mit seinem irrlichternden Lkw-Verkehr – am meisten nervt.

Die Bolzstraße

Zwischen Bolzstraße/Industriegleis und der Wilhelmstraße wird das Fernwärmeleitungsnetz der Stadtwerke weiter ausgebaut. Auch hier ging es bereits los, derzeit laufen die Arbeiten im ersten Abschnitt zwischen Bolzschule und Ebertstraße, teilt die Stadt mit. Der Kanal ist bereits verlegt, Leitungsarbeiten für Gas, Wasser und Fernwärme laufen noch bis März 2022. Wenn dann die Straße wieder gerichtet wird, werden auch die „Reststreifen“ von der Stadt mit erneuert. Danach geht es mit den nächsten Abschnitten weiter, dann bis zur Wilhelmstraße. Insgesamt sollen die Arbeiten bis Ende August abgeschlossen werden, heißt es von der Stadt.

Straße, Straße, noch mehr Straßen

Über diese großen Brummer hinaus gibt es in 2022 eine Menge kleinerer und mittelgroßer Straßenbauarbeiten im Stadtgebiet, viele davon von Stadtentwässerung und Stadtwerken. So werden beispielsweise zwischen Rosenstein- und Teckstraße (Hausnummer 28) Fernwärmeleitungen von März bis Ende April verlegt; von April bis Ende 2022 sollen Gas- und Wasserleitungen in der Friedrichstraße/Adolfstraße erneuert werden; neue Fernwärme- sowie Gas- und Wasserleitungen gibt es in der Karl-Joos-Straße zwischen Linden- und Gerockstraße (Anfang April bis Ende Oktober).

Die Heinkelstraße im Norden Kornwestheims wird instand gesetzt, und zwar zwischen Mitte Juli und Mitte November, der Bus 413 wird um-, der Autoverkehr an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Sanierung der Westrandstraße schreitet in den Pfingstferien weiter voran – und zwar zwischen der Gärtnerei Hegemann und der Pflugfelder Brücke sowie an der Kreuzung Containerbahnhof. Der Verkehr wird während der Bauzeit entsprechend umgeleitet, heißt es vonseiten der Stadt Kornwestheim.