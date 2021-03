Was will die Stadt Kornwestheim mit dem schmalen, etwa einen halben Hektar messenden Streifen, den die Gleise derzeit in Anspruch nehmen? Ein Teil könnte den Anrainern als Baufläche verkauft werden, ein Teil könnte auch als Grünfläche genutzt werden, heißt es in einem Papier für die Stadträte. Im Ausschuss für Umwelt und Technik zeigten sie sich bei der Vorberatung mit dem Vorgehen – dem Aufstellen eines für diesen Bereich eigenen Bebauungsplans – einverstanden.