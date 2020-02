Kornwestheim „Es wird wohl ein besonderes Konzert“

Sie sind musikalisch tatsächlich in vielen Stilrichtungen unterwegs. Welche ist denn Ihre liebste?

Die Soulmusik hat mich schon immer begeistert. Aber auch da mag ich die verschiedenen Facetten von Ray Charles bis Stevie Wonder, die ich gerne vermische. Ich trete zum Beispiel auch mit einem klassischen Orchester und einer Big Band auf. Aber jedes Mal ist Soul mit drin.

Mit der Lumberjack Big Band wollen Sie soulige Klänge nach Kornwestheim bringen. Was erwartet die Zuhörer?

Ich bringe überwiegend meine eigenen Songs mit. „Can’t wait until tonight“, „Schwerelos“ und „Marie“ – das sind Stücke, die die Leute mit mir verbinden und hören wollen. Aber es gibt auch Covernummern. Und es sind auch immer Überraschungen mit dabei. Es wird wohl ein besonderes Konzert.

Inwiefern besonders?

Es wird voraussichtlich das letzte gemeinsame Konzert mit der Lumberjack Big Band. Wir spielen seit zehn Jahren zusammen. Damals war es eine Schülerband aus Göppingen, die angefragt hat, ob wir zusammen auftreten wollen. Ich bekomme fast täglich solche Anfragen, und normalerweise hätte ich das abgesagt. Aber ich wollte ihnen die Möglichkeit geben, richtige Konzerte zu spielen. Anfangs gab es viel zu tun. Inzwischen liegt eine unglaubliche Entwicklung hinter der Band. Sie ist gewachsen. Wir haben viel in der Gegend um Stuttgart gespielt. Es macht allen wahnsinnig viel Spaß, aber nach zehn Jahren gibt es Ermüdungserscheinungen. Und es sind jedes Mal einige Probestunden erforderlich. Deshalb wollen wir das Ganze jetzt auf Eis legen.

Gibt es bei Ihnen selbst mittlerweile auch Ermüdungserscheinungen?

Im vergangenen Jahr gab es sie. Ich war an mehr als 200 Tagen nicht zu Hause. Alleine sechs Wochen am Stück war ich wegen „The Masked Singer“ nicht da. Wir hatten eine fette Tour, ich war wegen der Show „Christmas Chaos“ einige Tage in Frankfurt und, und, und. In den nun 16 Jahren meiner Karriere hatte ich nie das Gefühl, dass es mir zu viel wird. Aber 2019 habe ich das erste Mal überlegt, wann der Moment gekommen ist, zu sagen: Jetzt bin ich mal raus. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Nun im Februar steht wenig an. Das nutzt man dann, um sich mal gehen zu lassen und zu faulenzen.

Bei den vielen Kooperationen, die Sie schon mit anderen Sängern und Musikern eingegangen sind, sticht da eine Zusammenarbeit mit einem Künstler heraus?

Im vergangenen Sommer bin ich Saxofonist Bill Evans zufällig begegnet. In meiner Kindheit lief bei uns daheim ständig Musik. Seine Platten habe ich hoch und runtergehört. Es war eine tolle Ehre, dass ich mit ihm einen Song aufnehmen durfte. Und wir planen jetzt auch eine Tour. Diese Begegnung ist mir total wichtig.

Max Mutzke und die Lumberjack Big Band sind am Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr zu Gast im Festsaal des K. Restkarten für das Konzert sind zum Preis von 49 Euro an der Information im K, im Internet unter www.das-k.info und eventuell an der Abendkasse erhältlich.