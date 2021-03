Kornwestheim ESG-Gaststätte: Die Tradition bleibt erhalten

Die Debatte um den Namen der Gaststätte hatte Mitte Februar in einer Sitzung der Kornwestheimer Verwaltungs- und Finanzausschusses ihren Anfang genommen. Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, den Wechsel der Pächter zum Anlass zu nehmen, um das Lokal in Jahnstüble umzubenennen. „Die in den Gebäudekomplex der Halle integrierte Gaststätte würde sich durch die Umbenennung in Jahnstüble dem Namenscharakter der anrainenden Straße sowie der Halle und dem Sportplatz einwandfrei einfügen“, lautete die Argumentation. Die benachbarte Sporthalle sei ja schließlich auch nach dem Turnvater Friedrich Ludwig Jahn (1778 – 1852) benannt worden.