Kornwestheim - Die Feuerwehr Kornwestheim ist am Mittwochabend gegen halb zehn Uhr ausgerückt, um einen Küchenbrand in der Bolzstraße zu löschen. Im ersten Stock eines Hochhauses hatten die Bewohner einen Topf mit fettigem Inhalt auf dem Herd vergessen, weshalb sich in der Wohnung schnell enorm viel Rauch bildete.