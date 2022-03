Einen Teil des Marktplatzes werden die Lions dafür an jenem Samstag in Beschlag nehmen. Die Zustimmung dazu erteilte dieser Tage der Kornwestheimer Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) – auch auf Anraten der Stadtverwaltung, die ausdrücklich betonte, die Idee zu unterstützen. Die Lions organisieren das Stadtessen in Zusammenarbeit mit dem Restaurant Applaus im K, was sich anbietet, ist es doch gleich am Marktplatz gelegen. Und: Wie es für den Club üblich ist, sollen die Erlöse aus der Veranstaltung in Projekte für Kinder und Jugendliche fließen. Die Essensbons sollen im Vorfeld verkauft werden, hierzu werden die Lions aber noch genauere Informationen bekannt geben. Eventuell müssen sie auch noch ein Hygienekonzept vorlegen – das hängt von der pandemischen Lage und den Verordnungen ab, die dann Anfang Mai gelten.