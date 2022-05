Kornwestheim Essen in den Mensen soll teurer werden

Das Mehr an Mahlzeiten bedeutet auch ein Mehr an Personalkosten. Vor einigen Jahren kam die Stadt mit zwei Beschäftigten in den Mensen aus, mittlerweile sind in zwei Schulen über den Mittag drei Beschäftigte im Einsatz. Und eine Springkraftstelle hat die Stadt zusätzlich eingeführt. Die Personalkosten belaufen sich auf 238 000 Euro, 2,22 Euro also pro Mahlzeit, für die allein die Stadt Kornwestheim aufkommt.