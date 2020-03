Kornwestheim - Nachdem ein Bagger Kabel beschädigt hatte, waren etliche Haushalte in Kornwestheim am Mittwoch ohne Strom. Es sei um 10.23 Uhr zu einer Abschaltung des Mittelspannungsabgangs Beate-Paulus-Straße im Umspannwerk Kornwestheim-Süd gekommen, teilen die Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim (SWLB) mit. Betroffen waren elf Kundentrafostationen und neun Netztrafostationen der SWLB im Gebiet zwischen Theodor-Heuss-Straße und Neckarstraße sowie Enz-, Murr- und Remsstraße. Mittels sogenannter Umschaltungen konnten einige Stationen ab 10.49 Uhr und weitere um 10.58 Uhr wieder versorgt werden. Anwohner berichten, dass Fernseh- und Internetempfang teils beeinträchtigt waren. Ursache für den Ausfall waren beschädigte Mittelspannungskabel im Bereich Rems- und Neckarstraße. Eine Tiefbaufirma hob dort eine Grube für einen Neubau aus. Zwischen 14 und 15 Uhr konnten die meisten Haushalte über ein Notstromaggregat beliefert werden, während die SWLB an der Vollversorgung arbeiteten.