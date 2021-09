Kornwestheim Eulen, Koalas und die 3-G-Regeln

An der Kornwestheimer Schiller-Grundschule werden am Donnerstagvormittag 88 Erstklässler eingeschult – in vier separaten, kleinen Feiern und jeweils mit tatkräftiger Unterstützung von Ute Mauchers Glückskäfer, den die Schulleiterin an ihr Rednerpult gesetzt hat. In ihrer Ansprache an Eltern und Schüler besänftigt sie „das grummelige Bauchgefühl, das vielleicht ein paar Kinder an ihrem ersten Schultag haben“. In der Turnhalle der Schule folgen sodann Aufführungen, die aufs Schulleben einstimmen sollen: Von einer zweiten Klasse gibt’s das Zahlenlied, von einer anderen den fetzigen Stuhlrap. Dann geht es auch für die neuen Schillerschüler zum ersten Mal in ihre Klassenzimmer, nach einer halben Stunde Kennenlernen werden sie von ihren stolzen Eltern wieder in Empfang genommen.