Kornwestheim Euroscheine flogen durch den Bahnhof

Ausschlaggeben für die Strafe waren drei Taten, die der 40-Jährige in den vergangenen Monaten begangen hatte. Einer der Fälle hatte im Sommer bereits Aufsehen in der Stadt erregt. Der Angeklagte hatte Ende Juni abends aus einer Gaststätte am Bahnhofsvorplatz in Kornwestheim eine Kassette mit 1000 Euro gestohlen und war die Bahnhofstreppen hinunter geflohen. Die Bedienung, 59 Jahre alt, verfolgte ihn, vor einem der Aufzüge in der Unterführung kam es zu einer Rangelei. Der Mann ließ die Kassette fallen und in der Folge auch einen Großteil des Geldes, das er bereits in seine Hosentaschen gestopft hatte.