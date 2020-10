Kornwestheim Ex-Freund schlägt mit dem Gürtel zu

Das damalige Paar hatte am Abend des 17. Mai dieses Jahres in der gemeinsamen Kornwestheimer Wohnung die jeweiligen Eltern zu Gast, um sie einander vorzustellen. Als die Eltern wieder weg waren, kam es zum Streit über deren Besuch. „Meine Familie, deine Familie“ – so ungefähr ging die verbale Auseinandersetzung hin und her, bis der Angeklagte seinen Hosengürtel abnahm und seiner Partnerin damit mehrmals auf den Arm schlug. Der Frau gelang es, ihm den Gürtel zu entreißen, worauf er sie am Hals packte und ihren Kopf gegen die Wand schlug. Soweit schilderte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft den Kornwestheimer Fall.