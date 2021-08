Kornwestheim Ex-Regionalligakicker mit Familiensinn

Drita ist Familiensache

Denn Fußball in Zeiten von Corona, das dauerte im Jahr 2020 bis zum zweiten Lockdown im November. „Ich hatte eigentlich noch ein Jahr Vertrag in Bissingen, bin dann aber auf den Verein zugegangen“, berichtet Muzliukaj. „Ich konnte mich einfach nicht mehr hundertprozentig auf Fußball konzentrieren“. So folgte nach zwei Ligatreffern für die 08er die Trennung. „Man wusste ja überhaupt nicht, was kommt“, sagt der Vater von vier Kindern, „und einfach nur zu bleiben, um sagen zu können: Hey, ich spiele Oberliga? Nein, das wollte ich nicht.“