Kornwestheim Facebook und WhatsApp ersetzen kein persönliches Gespräch

Seit dem 2. Juni hat das Juz wieder geöffnet, wenn auch nur im eingeschränkten Betrieb. In der Regel bieten die Verantwortlichen drei Angebote pro Woche, natürlich müssen die Besucher dabei die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Seit vergangener Woche dürfen sich 20 Personen zur gleichen Zeit im Gebäude aufhalten. Die Rückkehr zum offenen Betrieb ist aber noch nicht wirklich in Sicht. Daher gibt es derzeit Tischkicker-, Mario-Kart- und Fifa-Turniere, gefragt ist außerdem die „Chill-out-Lounge“, die dem Alltagsbetrieb am nächsten kommt. Für all das ist aber eine Anmeldung beziehungsweise Reservierung notwendig, die ab Angebotsbeginn eine halbe Stunde gültig ist. „Wegschicken mussten wir noch niemanden“, ist Madlen Bulan erleichtert.

Vor der Corona-Pandemie tummelten sich an durchschnittlichen Tagen zwischen 30 und 60 Jugendliche in den Räumlichkeiten des Juz. Und Dominik Christ ist sich bewusst: „Wir bieten zwar ein möglichst abwechslungsreiches Programm, aber alle können wir nicht abholen. Natürlich habe man Angst vor einem gewissen Schwund. „Aber wir tun unser Möglichstes, um dem entgegen zu wirken“, erklärt Christ. Es sei wichtig, nicht nur das Negative zu sehen.

Nun gilt es für das Juz-Team, den Übergang in die Normalität so reibungslos wie möglich zu gestalten – Schritt für Schritt wie in den vergangenen Wochen, auch im Austausch mit der Schulsozialarbeit und den Mitarbeitern des Bewohner- und Familienzentrums (BFZ) in der Weststadt. Wann diese Normalität aber wieder ganz einkehrt, das vermag auch im Juz noch niemand zu sagen.