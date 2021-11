Kornwestheim Fällarbeiten mit Hindernissen

Kornwestheim - Ob der Rat der Passantin ernst gemeint ist, lässt sich nicht mehr ganz nachvollziehen. „Wenn mein Vater früher Probleme mit schwerem Gerät und zu weichem Boden hatte, hat er einfach die Bundeswehr gerufen“, gibt sie der Kornwestheimer Bauhofchefin Martina Kurz am Montagvormittag mit auf den Weg, bevor sie mit ihrem Hund von dannen zieht. Kurz, am Steuer eines städtischen Pritschenwagens, bedankt sich und lässt den Blick von der Zügelstraße aus in Richtung Norden schweifen. Dort steht es, das schwere Gerät: ein Autokran, der gerade versucht, rückwärts wieder auf festen Untergrund zu rangieren. Der Baum, der mit seiner Hilfe hätte gefällt und auf einem Tieflader verstaut werden sollen, ragt nach wie vor majestätisch in den grauen Vormittagshimmel. Der Untergrund ist für den enormen Kran zu weich, sodass die Aktion am Montag abgebrochen werden muss.