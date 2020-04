Und: Eine Firma bringt den „Taubenschutz“ an, ergo Netze, die die Vögel davon abhalten, in den Turm hinein zu fliegen. „Sie haben sich sehr wohl gefühlt dort oben“, sagt Ulrich Theophil schmunzelnd. Damit sei nun aber Schluss, die Schutzmaßnahmen sollen verhindern, dass die Tauben weiterhin im Kirchturm nisten. „Es läuft alles nach Plan“, betont der Pfarrer. Die evangelische Kirchengemeinde Kornwestheim konnte das in Sachen Johanneskirche in der Vergangenheit nicht oft sagen, zumal sich die Kosten für Umbau und Modernisierung der Kirche von zunächst drei auf mittlerweile geschätzte fünf Millionen Euro erhöht haben. Aber aktuell sei man wirklich zufrieden.