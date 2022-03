Kornwestheim - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat an der Stotzstraße ein geparktes Auto touchiert und ist dann weitergefahren. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Kornwestheim zu wenden: Die Nummer lautet 0 71 54/13 13 0.