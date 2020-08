Kornwestheim Fahrrad und E-Scooter kollidieren

Kornwestheim - Bei einer Kollision mit einem Radfahrer wurde am Samstagmorgen ein Elektro-Scooter-Lenker schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der Solitudeallee außerhalb Kornwestheims. Ein 53-jähriger Rennradfahrer befuhr dort die Strecke aus Richtung Stuttgart-Stammheim kommend in Richtung Ludwigsburg. Er übersah beim Abbiegen nach links in die Münchinger Straße den 51-Jährigen auf seinem Elektro-Scooter, der ihm entgegen kam. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Der 51-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu Beschädigungen an den Fahrzeugen führte der Zusammenstoß nicht.