Kornwestheim Fahrradfahren in der Region

Kreis Ludwigsburg - Der Kreisverband Ludwigsburg des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hat sein neues Jahresprogramm herausgebracht. Darin finden sich unter anderem eine „flotte Runde durchs Strohgäu“, eine „Streuobstwiesentour“, eine „Fahrt in den Sonnenaufgang“, eine „Genusstour nach Lienzingen“ und eine Tour namens „zum steinernen Sofa“. Neben regelmäßigen Terminen wie dem Ludwigsburger Radlertreff bietet der ADFC zahlreiche Fahrradtouren in der Region an, die sich in Länge und Schwierigkeitsgrad unterscheiden.