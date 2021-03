Kornwestheim Fahrradfahrer haben die Qual der Wahl

Kornwestheim - Angebotsstreifen für Fahrradfahrer“ heißt die gestrichelte Linie am Fahrbahnrand, und sie ist in Kornwestheim immer häufiger zu sehen. Dieser Tage hat die Stadt der Hornbergstraße einen solchen Streifen verpasst. Von der Heubergstraße an werden die Radfahrer auf die Fahrbahn und nicht mehr auf den Bürgersteig geleitet. Allerdings: Dort trennt weiterhin ein roter Strich die Fußgänger- von den Radlern. Was gilt denn nun? „Aktuell“, so heißt es in der Antwort der Stadt Kornwestheim auf Anfrage unserer Zeitung, „dürfen Radfahrer in diesem Bereich beides benutzen: den markierten Radweg neben dem Fußgängerweg und die Fahrbahn.“ Rechtsanwalt Michael Winter, auf Verkehrsrecht spezialisiert, hält die Regelung für gewagt, weil sie „einige interessante Haftungsrisiken“ in sich birgt. Seiner Ansicht nach sollte die Stadt Kornwestheim die roten Streifen auf dem Bürgersteig, die den Radweg markiert haben, entfernen, um für Klarheit zu sorgen. Die Stadt sieht die Verkehrsregelung auf der Hornbergstraße derzeit als Übergang. Die Straße solle „überplant“ werden, heißt es aus dem Rathaus. „Und dazu gehört auch die Neuordnung des Radverkehrs. Wie das aussehen wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen.“