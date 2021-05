Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr in der Aldinger Straße in Kornwestheim bei einem Unfall leicht verletzt worden. Ein 49 Jahre alter Honda-Fahrer war mit seinem Auto von einem Tankstellengelände aus zurück auf die Aldinger Straße gefahren. Hierfür musste er den dortigen Radweg passieren und übersah dabei die herannahende 34 Jahre alte Frau auf ihrem Rad. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte dabei und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde anschließend vom herbeigerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden dürfte sich laut Polizeibericht auf etwa 2000 Euro belaufen.