Kornwestheim - Zwei Fahrradfahrer kollidierten am Samstagnachmittag gegen 14.35 Uhr auf der Hohenstaufenallee am Rande des Salamander-Stadtparks. Sowohl der 45-jährige Radler ohne Helm als auch der 22-jährige Radrennfahrer mit Helm seien nicht weit genug rechts gefahren, so die Polizei. Sie fuhren frontal aufeinander zu und stürzten. Beide verletzten sich leicht, den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro.