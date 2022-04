Einen Schaden in Höhe von rund 3500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer, als er am Montag zwischen 10.50 und 11.10 Uhr mutmaßlich beim Rangieren einen in einer Parkbucht im Bereich Goerdeler-/Neckarstraße geparkten VW Multivan beschädigte. Die Polizei, Telefon 1 31 30, bittet Zeugen um Hinweise.