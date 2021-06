Kornwestheim Fahrzeug in Pattonville zerkratzt

Kornwestheim - Mit Erschrecken musste ein Fahrzeugbesitzer in Pattonville registrieren, dass Unbekannte sein Fahrzeug, einen Mazda, übers Wochenende zerkratzt hatten. Er hatte sein Fahrzeug am Samstag gegen 16 Uhr im Washingtonring abgestellt, als er am Montagmorgen um 5.15 Uhr wieder einsteigen wollte, entdeckte er die Beschädigungen auf der Fahrerseite. Den Schaden am Fahrzeug beziffert die Polizei auf rund 4000 Euro.