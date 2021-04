Kornwestheim - Bislang unbekannte Täter beschädigten die Außenspiegel von sieben Fahrzeugen in der Christofstraße. Die Polizei geht davon aus, dass die Rowdys irgendwann in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, aktiv waren, möglicherweise kurz nach Mitternacht. Ein Zeuge hatte nämlich zwei wütende Personen gegen 0.30 Uhr beobachtet. Vermutlich könnte das im Zusammenhang mit den Beschädigungen stehen, so die Polizei. Die genaue Höhe des Schadens könne noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Das Revier Kornwestheim ist unter Telefon 1 31 30 zu erreichen.