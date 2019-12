Kornwestheim - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 26 000 Euro verursachte ein 83 Jahre alter Mercedes-Fahrer bei einem Unfall am Samstagnachmittag in der Zeppelinstraße. Aufgrund eines Fahrfehlers beschädigte er insgesamt drei am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge. Das Auto des Seniors war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.