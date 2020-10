Kornwestheim Fahrzeugkolonne riskant überholt

Den Schilderungen der Zeugen nach soll ein silberner VW-Golf mit einem Kennzeichen aus Vaihingen an der Enz (VAI) eine hinter einem Linienbus wartende Kolonne aus acht Fahrzeugen überholt haben. Der Linienbus stand demnach in der Neckarstraße an der Bushaltestelle zur Goerdelerstraße und war gerade im Begriff, wieder loszufahren und in die Goerdelerstraße abzubiegen, als der junge Mann in dem Golf die Fahrzeugschlange offensichtlich rücksichtslos überholte und den Linienbus zum starken Bremsen nötigte. Der VW-Golf fuhr dabei in Richtung Stadtmitte weiter. Weitere Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 71 54/13 13 0 mit dem Revier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.