Ein Auto ist am Freitag nach einem Unfall auf seinem Dach liegen geblieben. Zuvor wollte laut Polizei eine 33-jährige Autofahrerin aus einer Parklücke an der Zeppelinstraße kurz vor der Schützenstraße ausparken und übersah dabei offenbar den Toyota einer 64-Jährigen, die Richtung Stuttgarter Straße fuhr. Die 64-Jährige wollte vermutlich ausweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. So prallte ihr Auto gegen die Mittelinsel, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Zeppelinstraße war etwa eine Stunde gesperrt.