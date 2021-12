Kornwestheim - Gar nicht friedlich und für drei Personen im Krankenhaus endete eine Familienfeier am Heiligen Abend in der Hornbergstraße. Freund und Bruder einer 22-Jährigen waren aneinandergeraten. Zunächst trugen der 24- und der 23-Jährige ihr Gefecht noch in der Wohnung aus, dann verlagerte sich die handfeste Auseinandersetzung auf die Straße verlagert, wo weitere Familienmitglieder hinzustießen. Mehrere Streifenwagen-Besatzungen hatten Mühe, die Streithähne zu besänftigen. Die drei jungen Leute mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.