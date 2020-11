Kornwestheim Fasnet: Hashtag und virtueller Umzug?

Kornwestheim - Im Internet und in den sozialen Medien geht ja vieles Schlag auf Schlag. Unbedachte Tweets werden sekündlich millionenfach in die weite Welt hinausgezwitschert, spontane Posts nach ein paar Minuten doch lieber gelöscht, und, und, und. Doch manchmal bedarf es für Aktionen im World Wide Web einer längeren Planung. Das dachte sich auch das Social-Media-Duo der Kornwestheimer Narrenzunft Kornfetz. „Wir haben es ja im Sommer schon kommen sehen, dass das mit einer Kampagne in diesem Jahr nichts wird“, sagt Sarah Holzmann, die gemeinsam mit Benjamin Göttler an den Facebook- und Instagram-Auftritten der Zunft werkelt.