Kornwestheim Fasnet startet unter 3G-Regeln

Ein öffentliches Klo auf dem Rathausturm?

In der Folge arbeitete er sich unter anderem an der Handelspolitik der Stadt („Keine lange Einkaufsnacht – nicht mitgedacht!“) ab, an der Idee zum neuen Stadtfest, dem Food-Market, an Zeitgeist-Denglisch („The Länd“ – „Korn-Home“), an den vielen Baustellen im Städtchen und der wilden Uriniererei im öffentlichen Raum. „Ich verspreche, wir hätten garantiert tolle Schlagzeilen; in Kornwestheim kannst du beim . . . mit Aussicht verweilen.“ Die Idee des Narren umschrieb den Wunsch nach einem öffentlichen Klosett droben auf dem Rathausturm.