Kornwestheim Fasnets-Umzug: Abschleppen als letztes Mittel

Kornwestheim - Am kommenden Sonntag, 2. Februar, ziehen wieder die Närrinnen und Narren beim großen Kornwestheimer Fasnets-Umzug durch die Straßen der Stadt. Er führt vom Marktplatz über die Stuttgarter Straße in die Jakob-Sigle-Straße, dann weiter über die Beethoven- und Stotzstraße, die Zeppelinstraße, die Ludwig-Herr-Straße und schließlich wieder von der Hohenstaufenallee zurück zum Marktplatz. Los geht es diesmal bereits um 13.11 Uhr statt wie in der Vergangenheit um 14.11 Uhr – die Narren wollen zeitig anfangen, weil sich viele Gruppen und Vereine angemeldet haben. Die Stadtverwaltung weist darüber hinaus darauf hin, dass die genannten Straßen während des Umzugs voll gesperrt sind, Umleitungen sind ausgeschildert. Fahrer aus Richtung Stuttgart werden demnach über die Lindenstraße, die Stammheimer Straße, die Bahnhofstraße und die Jakobstraße umgeleitet, Fahrer aus Richtung Ludwigsburg entsprechend andersherum.