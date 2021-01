Kornwestheim Fasnetumzug – der Film

Magerl hat vorab noch kein Auge riskiert, will sich den Film am Sonntag aber definitiv ansehen. Tags zuvor ist der AKF-Präsident wirklich und wahrhaftig in Sachen Fasnet unterwegs. Am Samstag um 16 Uhr will eine Mini-Abordnung des Ausschusses plus Kornfetz ein Narrenbäumchen vor dem Rathaus aufstellen. Fünf Personen mit Mund-Nasen-Masken werden auf Abstand zusammenkommen, einen kleinen Tannenbaum im Gepäck mit Bildern der Zünfte daran. „Es soll eine symbolische Aktion sein“, so Magerl, „eine halbe Stunde, ohne Vertreter der Stadt und ohne Zuschauer.“ Und der Baum bleibe auch nicht stehen. „Den nehmen wir wieder mit, sonst wird er bloß kaputtgemacht und wir müssen uns um die Entsorgung kümmern.“

Das war’s dann aber auch an diesem normalerweise groß angelegten Fasnetwochenende in Kornwestheim. „Wir lassen uns von der Pandemie nicht alles verderben“, sagt Magerl. Dennoch ist in diesem Jahr fast alles anders.