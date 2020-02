Kornwestheim Fast wie Batman

„Oder so“ war in diesem Fall richtig – es handelte sich um einen mutmaßlichen Haschisch-Dealer, der ein ruhiges Plätzchen für eine Übergabe gesucht hatte, plus einen Kunden und eine Bekannte der Herrschaften. Und was tat Thomas Ulmer? Nein, er sprang nicht batmanhaft über das Geländer, um sich krachend in der Tiefe zwischen die vermuteten Ganoven fallen zu lassen. Er tat das zweitcoolste in dieser Situation: Er sprach die Herrschaften an und gab sich als Polizist zu erkennen, denn im Hauptberuf arbeitet der Grüne in Stuttgart als Kriminalbeamter.