Kornwestheim FDP diskutiert jetzt digital

Unter der Leitung und Moderation von Schatzmeister Martin Romberg stand die Diskussion um die Nord-Ost-Umfahrung im Mittelpunkt der Versammlung. Kai Buschmann, Fraktionsvorsitzender der FDP in der Regionalversammlung, zeigte anhand von Folien sowohl die Eigenheiten und Streckenführung der oberirdischen als auch der untertunnelten Variante auf. Beide Vorschläge würden in Kornwestheim an Werktagen den Rückstau der in Richtung Stuttgart fahrenden Pkws, der oft vom Pattonviller Kreisverkehr bis zur B-27-Auffahrt reiche, verhindern, betonte Kai Buschmann in seiner Präsentation. Die Tunnellösung, das sogenannte Landschaftsmodell, würde dank einer Verlegung der Auffahrt zur B 27 auf der Kornwestheimer Gemarkung zusätzliche Grünflächen schaffen.