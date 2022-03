Kornwestheim Fehlalarm macht Freude

Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim ist am Dienstagvormittag zur Firma Dachser in die Steinbeisstraße ausgerückt. Dort hatte ein Feuermelder Alarm geschlagen. Nach ihrer Ankunft konnten die Brandschützer jedoch weder Flammen noch Rauch entdecken. Der Melder hatte fälschlicherweise ausgelöst. So kehrten die Mitarbeiter, die sich allesamt vorschriftsmäßig auf dem Sammelpunkt eingefunden hatten, nach kurzer Pause wieder an ihre Arbeitsplätze zurück. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen bei Dachser vor Ort.