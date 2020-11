Kornwestheim Fehlalarme belasten die Feuerwehr

Zumindest ins Salamander-Areal werden die Wehrleute demnach wohl nicht mehr so oft ausrücken müssen. Häußler stellt zudem klar: „Wenn ein Alarm losgeht, kommen wir, ohne Wenn und Aber“. Da gebe es keine Diskussion. Dennoch weiß er auch, dass regelmäßige Fehlalarme sehr belastend für die ehrenamtlichen Retter sein können. Verursacht werden sie vor allem von so genannten aufgeschalteten Brandmeldeanlagen, die direkt mit der Feuerwehrzentrale verknüpft sind. Allein 50 der so genannten „Brandmeldealarme“ gab es bisher allein dieses Jahr in Kornwestheim, bei bislang gut 240 Einsätzen insgesamt. Schwerpunkte waren hier neben dem Salamander-Areal unter anderem Gebäude am Rangierbahnhof und diverse Hotspots in den Gewerbegebieten.