Kornwestheim Feinkosthändler Sigle ist gestorben

Am Anfang der Firmen- und Familiengeschichte stand der Unternehmergeist einer außergewöhnlichen Frau: Sophie Sigle gründete 1914 das Lebensmittelgeschäft. Die Waren holte sie zu Fuß auf dem Großmarkt in Stuttgart. Später war sie mit dem Handwagen unterwegs, 1915 schließlich schaffte sie sich ein Pferdefuhrwerk an. „Mutter Courage“ nannten die Kornwestheimer die Sophie Sigle.