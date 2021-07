Kornwestheim Ferien: Gymnasium zieht Corona-Bilanz

Mehr „Ehrenrunden“ als vor der Corona-Pandemie? „Aus dem Bauch heraus sind es mehr als noch vor Corona“, sagt Christoph Mühlthaler, der Schulleiter des Kornwestheimer Ernst-Sigle-Gymnasiums (ESG) mit seinen rund 700 Schülern. Exakte Zahlen hat er aus dem Stegreif keine parat, außerdem hätten sich einige auch noch gar nicht entschieden, ob sie am Gymnasium bleiben möchten. Die Gründe für einen Anstieg an Nichtversetzungen nennt Mühlthaler aber sehr wohl: Im vergangenen Sommer hatte das Kultusministerium alle Schüler versetzen lassen. „Jetzt haben wir die Nichtversetzungen aus zwei Schuljahren eben in einem komprimiert“, so Mühlthaler. Das Regierungspräsidium Stuttgart als Aufsichtsbehörde wollte keinen Befund für alle Gymnasien in und um Stuttgart abgeben. Es führe über die Zahl der Versetzungen keine Statistik. Denn: Zum Beispiel am Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium, dem mit 2600 Schülern größten Gymnasium des Landes, liegt die Quote der Nichtversetzungen niedriger als in Vor-Corona-Zeiten. FSG-Direktor Volker Müller sagt, es seien „wesentlich weniger als in einem normalen Schuljahr“. Genaue Zahlen gab es auch aus Marbach nicht.