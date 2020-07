Kornwestheim Ferien: Hallenbad hat länger geöffnet

Kornwestheim - Die Schwimmsportler dürfen sich freuen: Die Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim bieten in den Sommerferien im Alfred-Kercher-Bad verlängerte Öffnungszeiten an. Damit solle eine Ausgleich geschaffen werden für die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen, sagt Christian Schneider, Vorsitzender der Stadtwerke-Geschäftsführung. Bis dato hat das Bad in Summe 50 Stunden pro Woche geöffnet, mit der Erweiterung der Öffnungszeiten werden es 62 Stunden sein. Das gilt allerdings nur für die Zeit der Sommerferien, die bis zum 12. September dauern. Mit Schulstart werden die Beckenbelegzeiten wieder dem Schulschwimmen zugestanden, so die Stadtwerke.