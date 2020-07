Die städtischen Angebote: Das Team der Abteilung Jugend hat sich ein reduziertes Sommerferienprogramm überlegt, das sich an Kinder und Jugendliche von drei bis 16 Jahren richtet. Gemeinsam mit den Vereinen und Organisationen sei überlegt worden, „in welcher Form möglichst viele Angebote trotz der Corona-Pandemie stattfinden können“, teilt die Stadt mit. Einige Aktionen wurden abgeändert, andere ganz gestrichen. Der Ferienkindergarten entfällt. In der Ravensburger Kinderwelt wird ein „kreatives Workshop-Programm“ in den Ferien angeboten. In drei Wochen im August finden im Bewohner- und Familienzentrum (BFZ) für jeweils 15 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren diverse Aktionen statt. Für Jugendliche bietet das Jugendzentrum (Juz) im August – neben dem offenen Betrieb – tageweise kostenfreie Aktionen an, zum Beispiel eine Fahrradtour. Kinder bis 13 Jahre dürfen am 12. August das Polizeirevier besichtigen. Beim DRK-Ortsverein werden Kinder am 3. und 4. August in Erster Hilfe geschult. Mit dem Nabu Kornwestheim werden die Aktionen „Geocaching in Freizeitpark und auf der Vördere“ (3. August) und „Bäume in Kornwestheim“ (13. August) angeboten.