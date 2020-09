Kornwestheim - Nächtliche Aufregung in einer Schrebergartenanlage im Süden von Kornwestheim: Am späten Sonntagabend kam es dort zu einem Großaufgebot von Einsatzkräften. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei, weitere Polizeikräfte und die Feuerwehr waren angerückt, um eine Gefahrenlage in einem Garten zu bannen. Der Einsatz endete mit der Festnahme einer Person, die dabei keinen Widerstand leistete, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bestätigt. Nähere Aussagen zu dem nächtlichen Einsatz gibt es aktuell noch nicht. Die Polizei will sich dazu erst mit der Staatsanwaltschaft abstimmen.