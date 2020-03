Kornwestheim Feuer bricht in einer Lagerhalle aus

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Containerbahnhof hatte Rauch in der Halle beobachtet. Die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei wurden gegen 16.55 Uhr verständigt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Lagerhalle bereits vollständig vom Rauch umhüllt. Dort befand sich nach Angaben der Polizei eine große Anzahl hochwertiger Autos. Der Brand konnte in einem mit Stahlplatten verschweißten Hohlraum lokalisiert werden. Um zum Feuerherd vorzudringen, musste die Feuerwehr mehrere Stahlträger aufbrechen. Deshalb zogen sich die Löscharbeiten bis in den späten Abend hinein. Die Feuerwehr Kornwestheim war mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an Ort und Stelle.