Nicht viel Schlaf haben knapp 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kornwestheim in der Nacht zum Mittwoch abbekommen: Sie mussten in einer Gartenanlage im Ostgebiet an der Grenze zur Mühlhausener Gemarkung gleich mehrere lichterloh brennende Unterstände löschen. Anwohner, die den weithin sichtbaren Feuerschein entdeckt hatten, hatten die Wehr alarmiert, die mit vier Fahrzeugen ausrückte. „Wir hatten mehrere Trupps unter Atemschutz im Einsatz“, berichtet Feuerwehrsprecher Peter Schraud. Erst einmal galt es zunächst allerdings, überhaupt auf das Gelände in der Gartenanlage zu gelangen, denn die Anfahrt im Dunkeln zu den entsprechenden Parzellen habe sich schwierig gestaltet und einer Art Hindernislauf geglichen, so Schraud. Die Feuerwehrleute mussten unter anderem einen Zaun aufschneiden, um zu den Bränden vorzudringen, und das Areal ausleuchten. Bis um drei Uhr in der Frühe waren sie mit den Löscharbeiten beschäftigt. Über die Ursache des Brandes konnte die Polizei am Dienstag noch nichts sagen. Den Sachschaden schätzte eine Polizeisprecherin auf rund 10 000 Euro. Foto: privat